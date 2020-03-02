Новые поликлиники и школы Тюмени подключат к центральному теплоснабжению в 2020 году

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

61 объект планируется подключить к системе центрального теплоснабжения в Тюмени в 2020 году. Серди них - поликлиника в микрорайоне Ямальский, школа в заречной части города и в районе ул. Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева, детский сад в микрорайоне Суходолье, сообщает единая теплоснабжающая организация "УСТЭК".

Специалисты компании в 2019 году подключили 49 городских объектов. Среди них 29 жилых и 20 нежилых зданий. Общая тепловая нагрузка для новых объектов составила 37,39 Гкал/ч, что сопоставимо с потреблением микрорайона Ямальский-2.

Среди социально значимых объектов, технологическое присоединение которых проведено в 2019 году, – детские сады в микрорайонах Туры, Ямальский-2 и Заречный, спортивный корпус школы № 5, воскресная школа при храме Архангела Михаила.

Тепловая энергия теперь поставляется в новостройки жилого района Тюменская слобода, ЖК "Преображенский", ЖК "Кристалл", ЖК "Юго-Западный", ЖК "Европейский берег".