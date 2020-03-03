Капитальный ремонт Дома культуры в Лабино завершится до конца 2020 года

| Фото: департамент культуры Тюменской области (архив) | Фото: департамент культуры Тюменской области (архив)

Капитальный ремонт Дома культуры в с. Лабино Юргинского района начался. Весь объем работ должен закончится до конца 2020 года. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Дом культуры площадью около 500 квадратных метров с залом на 100 посадочных мест, библиотекой и кабинетами для занятий искусством должен открыться для жителей Лабино и окрестных сел в конце этого года", - сказала она в ходе рабочей поездки в район.

По словам Елены Майер, к сожалению, материально-техническая база у каждого муниципалитета может быть абсолютно разная. Еще много учреждений культуры 70-х годов постройки. Но всегда приятно удивляет, что люди творческих профессий проявляют и развивают таланты даже в таких учреждениях, отмечает она.

"Задача органов власти - создать им достойные условия. Поэтому после каждой рабочей поездки мы принимаем решение о согласовании перечня объектов для проведения капремонта, реконструкции или строительства нового здания. Уже сегодня разрабатывается проектная документация, которая в дальнейшем должна стать типовой, для строительства клубов на 100 и 150 посадочных мест, благодаря чему, появится возможность построить новые сельские клубы во многих муниципальных образованиях", - рассказала директор регионального департамента культуры.

Юргинский район обладает отличными учреждениями, в которых применяются современные форматы работы: проведение школьных уроков на базе библиотек, профориентация для старшеклассников, выставки прикладного творчества в Доме культуры, уличные фестивали и конкурсы. А в Заводоуковске уже более 10 лет функционирует Детская школа искусств, которая в 2015 году стала победителем Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств".

"Стоит признать, что даже в областном центре нет ДШИ с таким современным зданием и уровнем оснащения. В целом осмотрели более 10 объектов культуры, приняли в работу проблемные вопросы по ремонтам, с главами Юргинского района и Заводоуковска обсудили реализацию нацпроекта "Культура", - резюмировала Елена Майер.

Анжела Лебедева