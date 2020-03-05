Суперкубок УЕФА примет Казань

| Фото: rfs.ru | Фото: rfs.ru

Матч за суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Такое решение было принято на заседание исполкома УЕФА, сообщает Российский футбольный союз.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что спортивные события такого масштаба позволяют активно использовать наследие чемпионата мира.

"Мы рады, что Казань получила возможность провести в 2023 году футбольное событие международного уровня. Казань - один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями. Это еще и очень гостеприимный город с богатой историей и красивой архитектурой. Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время кубка Конфедераций и чемпионата мира. И город, и стадион "Казань Арена", без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне", - подчеркнул Александр Дюков.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 тыс. зрителей и удовлетворяет требованиям УЕФА. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Суперкубок УЕФА — официальный футбольный матч, открывающий европейский сезон, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.