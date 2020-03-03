Эксперты расскажут участникам проекта "Команда С" о кинопроизводстве

| Фото: "Команда С" во ВКонтакте | Фото: "Команда С" во ВКонтакте

14 экспертов выступят перед участниками образовательного проекта для кинематографистов Тюмени и области "Команда С", сообщает пресс-служба Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Эксперты-практиками кинопроизводства из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени расскажут о тонкостях профессий. Все участники смогут попробовать себя на практике. Для этого организаторы проведут полноценную съемочную смену, на которой каждый сможет отработать полученные знания в реальных условиях.

Проект "Команда С" стартовал 29 февраля. Организаторы отобрали 75 участников из 140, подавших заявки. В рамках проекта участники смогут встретиться с экспертами.

"Первые два дня образовательной программы были максимально насыщенными. 29 февраля участники собрались в Школе перспективных исследований на открытии проекта. Там их ждали подарки от организаторов: каждый участник получил набор мерча — вещей, которые обязательно пригодятся им на проекте", — рассказали в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

На открытии выступил креативный директор центра развития медиа и кино "Медиаполис" Андрей Зубов. Он рассказал участникам о том, как возникла идея создания кроссплатформенного проекта "Отряд С" и какие события легли в основу мини-сериала "Сквозь камни", в рамках которого и реализуется проект.

Руководитель проекта Дарья Киселева рассказала собравшимся о том, что их ждет в ближайшие 10 дней, и какие эксперты будут делиться с участниками опытом и знаниями. В первый день это уже сделали Мария Миць, Александр Ахременко и Ася Гладковская. Все они провели лекции, после которых участники делились эмоциями.

"Человек я впечатлительный. Когда я шла на открытие, был страх того, что я чего-то не знаю или чего-то не пойму, миллион мыслей меня разрывали. И только в разговоре с Ильей, куратором административного цеха, и ребятами, все стало проще, легче и свободней. Было приятно слушать на открытии Андрея Зубова, Дарью Киселеву и Марию Миць. Когда люди говорят просто, воспринимается точно также. Спасибо!", — говорит участница административного цеха Гульназ Фатихова.

Проект официально закроется 9 марта.

Следить за ходом мероприятия можно на странице проекта во ВКонтакте.