Александр Моор поручил до мая заключить контракты с подрядчиками по нацпроектам

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Основные контракты с подрядчиками по нацпроектам должны быть заключены до 1 мая, чтобы планово двигаться в исполнении задач по каждому нацпроекту. Такую задачу поставил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего совещания.

Кураторы каждого регионального проекта проинформировали главу области о выполнении планов, проведении обязательных организационных и финансовых процедур: подготовке проектной документации, объявлении торгов и заключении контрактов по всем направлениям.

В рамках нацпроекта "Демография" идет работа по созданию мест в детских садах. В частности, на этой неделе ожидается объявление торгов на возведение детского сада в мкр. Плеханово в областной столице. В мкр. Ямальский-1 работы на стройплощадке детсада идут по графику, доложил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Проводятся конкурсные процедуры по нацпроекту "Здравоохранение". Как рассказала директор профильного департамента Инна Куликова, объявлен аукцион на поставку 39 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, на этой неделе запланированы торги на поставку трех передвижных амбулаторий для отдаленных сельских территорий. До конца марта планируется заключить контракты на закупку тяжелой медицинской техники в областные сосудистые центры и Медицинский город для диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Готова проектная документация и идет процесс заключения контрактов по национальному проекту "Жилье и городская среда". В этом году предстоит отремонтировать 11 дворовых территорий и четыре общественных пространства в Тюмени. Продолжаются организационные процедуры по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", чтобы уже к началу дорожного строительного сезона определить подрядчиков и приступить к выполнению намеченных работ.

Александр Моор акцентировал внимание на соблюдении четкого плана-графика проведения конкурсных процедур для определения подрядчиков на проведение запланированных в рамках национальных проектов мероприятий.