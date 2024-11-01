Развитие дорожной сети Тюмени оценили городские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

14 дорожных объектов построили и реконструировали в Тюмени в 2023 году - план выполнен на 111,7 %. Общая протяжённость обновленных автодорог общего пользования с 2019 по 2023 годы составила 51,4 км.

Такие данные о реализации муниципальной программы по развитию дорожно-транспортной сети озвучил председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Иван Романчук в ходе 12 заседания Тюменской городской думы.

"Регулярные перевозки осуществлялись по 124 маршрутам. Доля выполненных автобусами общего пользования рейсов по итогам года составила 92,6 % плана, что обусловлено сразу несколькими факторами, в том числе кадровым дефицитом водителей, кондукторов и ремонтных рабочих на транспортных предприятиях", - отметил Иван Романчук.

При строительстве дорог никто не забывает и про парковочные места, подчеркнула председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. По данным 2023 года, количество машиномест на парковочных карманах составило 31 тыс. 739 - 103,9 % плана.

"В прошлом году обустроено порядка 720 парковочных мест. Мы, депутаты, очень близко общаемся с нашими жителями и получаем обратную связь. И могу сказать, что горожане довольны тем, как администрация выполняет свою работу в рамках реконструкции, ремонта и строительства дорог".

Статистикой ремонтных работ путём фрезерования на некоторых участках поинтересовался депутат Андрей Потапов. Он отметил, что в 2022 году работы, в частности, проходили на ул. Молодёжной, а в 2023 году - на участке ул. Молодёжная - Демьяна Бедного: "C чем связана фрезеровка на одних и тех же дорогах через такой короткий промежуток времени? Это подрядчики исправляют какие-то проблемы, либо это такой план?", - попросил уточнить он.

На это заместитель главы Тюмени, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Евгений Сорокин сообщил, что дороги ремонтируют, как правило, частями.

"Хочу вас заверить, что дважды на одних и тех же участках не ведутся работы, потому что объём потребности и так большой. Просто из-за того, что данные улицы ремонтировали участками, в последующие годы их приводят в соответствие на всю длину улицы", - рассказал он.

О необходимости установки шумозащитных экранов на участке дороги по ул. Монтажников между Широтной и Федюнинского напомнил депутат Дмитрий Елагин: "У меня этот вопрос стоит на повестке уже шестой год, там буквально пять домов. Сначала была двухполосная дорога, сейчас она четырехполосная, квартиры там совсем близко, есть обращения от граждан".

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Светлана Иванова подчеркнула, что с каждым годом количество отремонтированных дорог только увеличивается.

"Этому вопросу уделяется очень большое внимание, в городе строятся и многоуровневые развязки, а это тоже достаточно финансовоёмкое дело, которое очень полезно и нужно горожанам, позволяет им более комфортно двигаться по городу", - сказала она. Председатель думы также напомнила, что в 2024 году в Тюмени завершились работы на новой развязке, все примыкающие к ней улицы также были приведены в нормативное состояние.

Николай Ступников