В Голышманово жильцы общежития получили ключи от новых квартир

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27 жильцов общежития по ул. Садовой, 1/3 пос. Голышманово получили ключи от новых квартир по региональной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Из бюджета Тюменской области на эти цели направлено более 34 млн рублей, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

В новостройку по ул. Северной заселили две семьи. Квартиры для переселенцев сданы в эксплуатацию под ключ с чистовой внутренней отделкой.

"Смонтированы системы отопления и вентиляции, установлены приборы учета электроэнергии и воды, - поясняла главный специалист комитета градостроительства и архитектуры окружной администрации Татьяна Баженова. - Есть электроплита и мойка на кухне, в санузле тоже имеется все необходимое оборудование. Предусмотрена противопожарная система".

В старом общежитии, попавшем в непригодные для проживания и подлежащем сносу, было 27 жилых помещений. Из них одно - в частной собственности. Его владелице разрешается приобрести жилье по своему усмотрению на выделенные бюджетные средства. Для жильцов муниципальных комнат закупили квартиры у местных застройщиков через аукцион сотрудники окружной администрации. По их словам, всем переселенцам предоставлено жилье не менее той квадратуры, которую они занимали ранее в общежитии.

Новоселов разместили в многоквартирных домах, которые находятся на ул. Северная, 30 и Островского, 2в, в переулках Западный, 2а и Железнодорожный, 6.

"Усилен контроль за качеством жилья, строящегося под программу переселения из ветхого и аварийного жилья, - отметила специалист информационной системы градостроительной деятельности Галина Сафонова. - Приемка каждой квартиры, предназначенной для ее участников, производилась дважды представителями Госкомнадзора, государственной и местной жилищными комиссиями. Были обнаружены незначительные замечания - застройщики исправили их оперативно".

В Голышмановском городском округе имеется еще восемь ветхих домов, но как утверждают специалисты муниципального комитета градостроительства и архитектуры, они не попали в региональную программу переселения на ближайшее время. Очередность формируется в Главном управлении строительства Тюменской области.