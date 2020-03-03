Региональный проект "Старшее поколение" востребован у тюменцев

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Тюменцы пенсионного и предпенсионного возраста активнее участвуют в социальных проектах, чаще обращаются за помощью в трудоустройстве и больше внимания уделяют своему здоровью и занятиям спортом. Об этом свидетельствуют показатели реализации регионального проекта "Старшее поколение" в 2019 году, которые рассмотрели депутаты на заседании комитета по социальной политике Тюменской областной думы 3 марта.

139,6 тыс. людей старшего поколения (41,4 %) прошли профилактические осмотры, более 150 тыс. (56 %) участвовали в межведомственных проектах активного долголетия, это на 11 % больше, чем за 2018 год. 110 тыс. пожилых тюменцев занимались различными видами активного отдыха по программам социального туризма. Увеличилось по итогам года и количество людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом, их более 32 тыс. жителей региона старшего возраста (10,8 %).

Как отметила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, люди старшего поколения ведут активный образ жизни, осваивают интернет, создали одно из сильнейших волонтерских движений и получают новые профессии.

По информации правительства региона, 4 тыс. 330 человек пенсионного и предпенсионного возраста обратились за содействием в трудоустройстве в центры занятости. Увеличение по сравнению с 2018 годом оставило 38 %, 1 тыс. 652 человека при содействии службы занятости нашли работу.

"Большинство обратившихся имеют постоянное место работы и хотят по новым программам повысить квалификацию, получить дополнительное образование, сменить профессию после выхода на пенсию, заняться чем-то более легким или интересным им", - пояснила Ольга Кузнечевских.

По словам директора департамента образования и науки Алексея Райдера, в регионе действуют 42 программы обучения возрастных групп, сейчас занятия по различным направлениям в учебных заведениях проходят около 1 тыс. 200 человек.

Все четыре показателя регионального проекта "Старшее поколение", который действует в рамках нацпроекта "Демография", по итогам 2019 года выполнены в полном объеме, в 2020 году работа будет продолжена.

Ирина Кургузова