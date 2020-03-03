Михаил Терентьев отметил эффективную работу правительства Тюменской области с инвалидами

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Правительство и другие органы власти Тюменской области эффективно взаимодействуют с общественными организациями инвалидов. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

"Я считаю, что взаимодействие с общественными организациями инвалидов в Тюменской области идет на самом высоком уровне, и те предложения, которые вносят представители этих организаций, находят свое воплощение в деятельности правительства и других органов власти региона", - отметил парламентарий.

В качестве примера эффективного взаимодействия региональной власти и общественных объединений инвалидов Михаил Терентьев назвал трудоустройство людей с инвалидностью в общественных структурах за счет квотирования рабочих мест.

"По закону каждое предприятие должно создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но в коммерческой сфере, по различным причинам, иногда не все условия могут создать для инвалидов. А в общественных структурах им более комфортно работать. Этот положительный опыт Тюменской области может быть в дальнейшем распространен на другие регионы страны", - считает депутат.

Михаил Терентьев напомнил, что недавно в Тюмени прошел большой региональный молодежный форум, на котором были представлены различные некоммерческие социальные проекты.

"Я принял участие в этом форуме и высоко оцениваю проекты, направленные на решение проблем конкретных людей с инвалидностью. Думаю, некоммерческие организации могут наиболее эффективно решать задачи по социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Но для этого им необходима поддержка власти. В Тюменской области эти коммуникации выстроены", - сказал он.

Депутат высоко оценил инициативы губернатора Тюменской области Александра Моора по строительству в Тюмени общественного центра для реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья, пересмотру имущественного ценза для предоставления льгот и продвижению произведенных инвалидами товаров. С такими предложениями глава региона выступил на внеочередном заседании Cовета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области.

На базе общественного центра, который планируется построить в Тюмени, Всероссийское общество инвалидов может организовать, например, курсы независимой жизни человека на коляске, а также развивать адаптивный спорт, считает парламентарий.

"Это очень правильная идея. Ведь комплексная реабилитация инвалидов - это государственная политика. Думаю, такой центр может быть полезен и для студентов-инвалидов", - подчеркнул Михаил Терентьев.

Продвижение на региональном рынке товаров, произведенных инвалидами, тоже важный вопрос, считает депутат. Большой интерес вызывает и инициатива о предоставлении преференций такой продукции при проведении государственных и муниципальных закупок.

"В 2019 году я дважды побывал в Тюменской области. Мне довелось участвовать в работе регионального Совета по делам инвалидов, на котором обсуждался межведомственный подход к созданию доступной среды и приоритетные задачи региона в сфере защиты людей с инвалидностью. Проблем, которые требуют решения, всегда будет много. Поэтому для органов власти важно слышать мнение общественных организаций, которые подскажут, что нужно сделать в первую очередь", - заявил Михаил Терентьев.

Евгений Бабенко