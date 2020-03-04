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Иномарка "подрезала" автобус в Тюмени, пострадала женщина

Происшествия, 13:49 04 марта 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пассажирский автобус и легковой автомобиль Mitsubishi‎ столкнулись в Тюмени 4 марта. Пострадала 59-летняя пассажирка автобуса, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло на ул. Республики, 92 около 11 часов. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки нарушил правила перестроения и буквально "подрезал" автобус маршрута № 17.

От удара в автобусе упала пассажирка. Женщина получила травму. Водителю легкового автомобиля помощь оказана на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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