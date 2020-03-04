Иномарка "подрезала" автобус в Тюмени, пострадала женщина
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Пассажирский автобус и легковой автомобиль Mitsubishi столкнулись в Тюмени 4 марта. Пострадала 59-летняя пассажирка автобуса, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
ДТП произошло на ул. Республики, 92 около 11 часов. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки нарушил правила перестроения и буквально "подрезал" автобус маршрута № 17.
От удара в автобусе упала пассажирка. Женщина получила травму. Водителю легкового автомобиля помощь оказана на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.