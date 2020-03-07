Участников трудового фронта посетит "Гипертонический патруль" юргинских школьников

| Фото: участников отряда | Фото: участников отряда

Профилактическую акцию по посещению участников трудового фронта проведут школьники из отряда "Гипертонический патруль" в селах Юргинского района в марте.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" идейный вдохновитель деятельности отряда, фельдшер детской поликлиники Юргинской районной больницы Лариса Савельева, волонтеры-медики измеряют пожилым людям артериальное давление, расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Посетить планируют они и ветеранов здравоохранения.

"Среди тех, кто давно ушел на заслуженный отдых, немало медиков, они - хороший пример для школьников, которые планируют получить медицинское образование. Поэтому акция - это не только возможность проявить внимание к ветеранам, позаботиться о их здоровье, но и ценное для молодежи общение", - рассказала Лариса Савельева.

По ее словам, работу гипертонического патруля организовали в четырех школах: в двух корпусах Юргинской школы, в Шипаковской и Лесновской. Активно участвуют в деятельности патруля 20 ребят старше 14 лет, половина из них планируют получать медицинские профессии.

На организованных в школах рабочих местах волонтеры-медики измеряют артериальное давление педагогам и ученикам, готовят информации по профилактике, проводят классные часы с младшими школьниками по оказанию первой медицинской помощи.

"Волонтеры владеют не только знаниями, но и практическими навыками. Они могут провести мероприятия по сердечно-легочной реанимации, помочь при обмороке, носовом кровотечении, которые возможны при гипертонии. Важно, что таким полезным навыкам они обучают и ребят младше", - пояснила фельдшер.

В организации деятельности отряда ребятам помогают заведующие местных ФАПов, медработники школ, педагоги, сотрудники Центра развития детей и молодежи "Лидер", Комплексного центра социального обслуживания населения. В ближайшее время планируется создание отрядов в школах Бушуево и Плетнево, для этого необходимы дополнительные аппараты для измерения артериального давления. С просьбой помочь в приобретении тонометров волонтеры-медики обратилась к депутатам районной думы.

Ирина Кургузова