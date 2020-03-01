Блогер Ирина Богунчик расскажет о свадебных традициях на Руси

Блогер Ирина Богунчик | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева Блогер Ирина Богунчик | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Филолог, блогер Ира Богунчик расскажет о свадебных традициях на Руси в клубе "ТОЧКА" в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 19 марта в 18 часов, сообщает пресс-служба областной библиотеки.

"В Древней Руси только после свадьбы человек становился взрослым. Свадебный обряд – это своего рода переход, в процессе которого жених и невеста "умирают" и "рождаются" в новом качестве, проходя сложный комплекс ритуалов, о которых и пойдет разговор на встрече. Вы сможете сравнить традиции наших предков с современными, узнать, что утрачено навсегда, а какие обрядовые действия сохранились", - рассказали организаторы встречи.

Участникам встречи выдастся возможность посмотреть и принять участие в реконструкции традиционного свадебного обряда юга Тюменской области.

Вход свободный. (16+).

⠀