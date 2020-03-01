  • 11 марта 202011.03.2020среда
  • USD72,0208
    EUR81,8588
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Блогер Ирина Богунчик расскажет о свадебных традициях на Руси

Общество, 08:21 11 марта 2020

Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева Блогер Ирина Богунчик | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Филолог, блогер Ира Богунчик расскажет о свадебных традициях на Руси в клубе "ТОЧКА" в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 19 марта в 18 часов, сообщает пресс-служба областной библиотеки.

"В Древней Руси только после свадьбы человек становился взрослым. Свадебный обряд – это своего рода переход, в процессе которого жених и невеста "умирают" и "рождаются" в новом качестве, проходя сложный комплекс ритуалов, о которых и пойдет разговор на встрече. Вы сможете сравнить традиции наших предков с современными, узнать, что утрачено навсегда, а какие обрядовые действия сохранились", - рассказали организаторы встречи.

Участникам встречи выдастся возможность посмотреть и принять участие в реконструкции традиционного свадебного обряда юга Тюменской области.

Вход свободный. (16+).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# блогер , встреча , Ирина Богунчик , свадьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 11.03.2020Тюменцам предлагают снять экологические видеоролики для конкурса
08:43 11.03.2020Областная библиотека присоединилась к акции "На парад с портретом деда"
08:32 11.03.2020Школьники могут сдать международный экзамен по немецкому языку в Тюмени
08:21 11.03.2020Блогер Ирина Богунчик расскажет о свадебных традициях на Руси