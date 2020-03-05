ХК "Рубин" вышел во второй раунд "Кубка Владимира Петрова"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" вышел во второй раунд "Кубка Владимира Петрова" Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В шестом матче 1/8 финала сибиряки переиграли в гостях пензенский "Дизель" - 3:0. Счет в серии стал - 4-2.

Встреча началась с обоюдоострых атак. Соперники создавали моменты, а в их реализации преуспели хоккеисты "Рубина". На 13-й минуте Егор Бабенко открыл счет. Ассистировали ему Денис Ячменев и Роман Горбунов. Через три минуты Никита Ядроец забросил вторую шайбу - 0:2.

В начале второго периода "Рубин" остался в меньшинстве, но выстоял. Вскоре уже пензенцы остались в четвером и сибиряки во второй раз в этой серии реализовали лишнего – дальний бросок удался Константину Фасту.

В заключительном отрезке "Рубин" активной игрой по всей площадке связал соперников по рукам и ногам. Даже в меньшинстве тюменцы угрожали воротам хозяев. В концовке матча у пензенцев сдали нервы и до финальной сирены "Рубин" играл в большинстве.