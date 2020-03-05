Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Яблочная кожура может нанести вред организму, если ее не очистить от воска. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

По ее словам, для придания фруктам более привлекательного вида продавцы придумали обрабатывать яблоки воском. Это повышает продажи, но плохо сказывается на здоровье.

"Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но яблоко лучше промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой", — советует врач.

Ирина Лизун также добавила, что в яблочной кожуре есть пищевые волокна, которые помогают очищать организм.

"Очень большая проблема современных людей — это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ — это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного", — сказала диетолог.