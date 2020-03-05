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Студенты из четырех стран участвуют в отборочном этапе кейс-чемпионата "CaseCupUTMN-2020"

Общество, 15:21 05 марта 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

984 студента из 32 городов участвуют в отборочном этапе Всероссийского кейс-чемпионата "CaseCupUTMN-2020" по решению актуальных бизнес-задач из практики крупных российских и международных компаний, который стартовал 3 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участники представят экспертам свои идеи в семи направлениях: нефть и газ, экономика, юриспруденция, менеджмент, маркетинг, IT, переговоры. Работы оценят представители 20 компаний-партнеров турнира.

"В этом году чемпионат привлек десятки новых вузов и вышел на международной уровень. Среди зарегистрированных участников – студенты из Азербайджана, Узбекистана и Турции. Также мы открыли новое направление "Успешные переговоры", регистрация на которое продлится до 25 марта", – отметила директор Центра карьеры Олеся Гуляева.

Турнир проходит в два этапа. Во время отборочного тура необходимо решить кейс. После 22 марта определятся победители, их пригласят на очный заключительный тур (с 30 марта по 4 апреля).

На заключительном этапе участников проконсультируют отраслевые эксперты компаний-партнеров. Финал состоится 5 апреля. Победители получат возможность пройти стажировку или трудоустроиться в одну из компаний, а также кубок чемпионата, денежный приз и подарки от партнеров.

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# бизнес , кейс -чемпионат , ТюмГУ

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