  • 9 марта 20209.03.2020понедельник
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер северный

Ишимские циркачи готовят премьерную программу

Общество, 16:02 09 марта 2020

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов Цирковая студия "Мечта" Ишим | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Премьера авторской программы цирковой студии "Мечта" "Цирк зажигает огни" пройдет в Ишиме 2,3,4 мая. В ней примут участие воспитанники студии - лауреаты международных, всероссийских конкурсов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель цирковой студии "Мечта" Ишима Ирина Смердова.

"Изюминкой премьеры станут белокрылые питомцы – голуби. Они подросли, мы их брали птенцами. При этом дети младшей группы будут одеты тоже как птицы. Воздушные снаряды задействуем новые – кольца, полотна. На сцену обязательно выйдут клоун Одуванчик с девочкой Карамелькой. Еще что новое – великаны и лилипуты. Мы приобрели ходули и на них старшие девочки будут выполнять роль великанов", - рассказала она.

Специально для премьеры заказаны новые костюмы. В постановке задействуют детей разного возраста, всего более 30 человек. Все выступления пройдут на базе цирковой студии.

Юные ишимские циркачи активно участвуют в фестивалях, конкурсах и концертах. После большой новогодней программы, которая продлилась до февраля, отмечает Ирина Смердова, начались выступления перед ветеранами Великой Отечественной войны.

21-22 марта в Ишиме пройдет международный фестиваль "Сто друзей". "Мечта" представит три номера: эквилибр "Мелодия вечного огня" к юбилею Победы, моноцикл "Наследницы Победы" и жонглеры "Три поваренка".

"Готовимся к участию в проекте "Дети 21 века" в Сочи. Участвовали на нем в Туапсе, Геленджике, Дагомысе, везде становились обладателями Гран-при. На фестивале представим смешанный номер "Праздничная суета" с участием младшей группы и игру с хулахупами", - поделилась руководитель цирковой студии.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ирина Смердова , Ишим , цирк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 09.03.2020Более полутора тысяч процедур ЭКО проведут в Тюменской области
18:00 09.03.202010 марта - события дня
17:53 09.03.2020На двух перекрестках в Тюмени отключат светофоры
16:43 09.03.2020Концепцию цифрового здоровья представят в ТюмГУ