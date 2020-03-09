Ишимские циркачи готовят премьерную программу

Цирковая студия "Мечта" Ишим | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов Цирковая студия "Мечта" Ишим | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Премьера авторской программы цирковой студии "Мечта" "Цирк зажигает огни" пройдет в Ишиме 2,3,4 мая. В ней примут участие воспитанники студии - лауреаты международных, всероссийских конкурсов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель цирковой студии "Мечта" Ишима Ирина Смердова.

"Изюминкой премьеры станут белокрылые питомцы – голуби. Они подросли, мы их брали птенцами. При этом дети младшей группы будут одеты тоже как птицы. Воздушные снаряды задействуем новые – кольца, полотна. На сцену обязательно выйдут клоун Одуванчик с девочкой Карамелькой. Еще что новое – великаны и лилипуты. Мы приобрели ходули и на них старшие девочки будут выполнять роль великанов", - рассказала она.

Специально для премьеры заказаны новые костюмы. В постановке задействуют детей разного возраста, всего более 30 человек. Все выступления пройдут на базе цирковой студии.

Юные ишимские циркачи активно участвуют в фестивалях, конкурсах и концертах. После большой новогодней программы, которая продлилась до февраля, отмечает Ирина Смердова, начались выступления перед ветеранами Великой Отечественной войны.

21-22 марта в Ишиме пройдет международный фестиваль "Сто друзей". "Мечта" представит три номера: эквилибр "Мелодия вечного огня" к юбилею Победы, моноцикл "Наследницы Победы" и жонглеры "Три поваренка".

"Готовимся к участию в проекте "Дети 21 века" в Сочи. Участвовали на нем в Туапсе, Геленджике, Дагомысе, везде становились обладателями Гран-при. На фестивале представим смешанный номер "Праздничная суета" с участием младшей группы и игру с хулахупами", - поделилась руководитель цирковой студии.

Анжела Лебедева