Ирина Медведева: форум "Здоровье женщин - благополучие нации" собрал лучших представительниц разных сфер жизни

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Форум "Здоровье женщин - благополучие нации" собрал активных и деятельных женщин, лучших представительниц самых разных сфер жизни, в том числе здравоохранения, тех, кто занимается сохранением здоровья и профилактикой заболеваний.

Об этом заявила ректор Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева, комментируя итоги форума, в котором она приняла участие.

Ирина Медведева напомнила выступление главного терапевта Минздрава Оксаны Драпкиной, в котором было отмечено, что Уральский федеральный округ - лучший по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, здесь самая низкая смертность.

"Символично, что форум прошел в преддверии 8 Марта. В диалогах с министрами, главами регионов, с экспертами, на заседании комитета по социальной политике много говорилось о роли женщин в реализации национального проекта "Здравоохранение", о здоровом образе жизни как одном из главных государственных приоритетов, и на женщин в этом плане возлагаются большие надежды. Женщина по природе ответственна – за детей, за семью и, помимо репродуктивной роли, что само по себе очень важно, женщина сегодня - это личность, политик, научный работник, женщины преуспели во всех сферах, но такой образ жизни предъявляет и серьезные требования к женскому здоровью. Над этой проблемой работают сегодня и врачи, и ученые, в том числе, и в нашем университете", - добавила ректор.

Вопросам женского здоровья и профилактики, причем с самого раннего возраста, в Тюменском медуниверситете посвящено много научных разработок, это приоритетная тема исследований, кандидатских и докторских диссертаций. Так, на кафедре медицинской профилактики и реабилитации занимаются изучением диагностики и лечения железодефицитных состояний у девочек-подростков. На кафедре акушерства и гинекологии Тюменского ГМУ большая работа проводится по внедрению в практическое здравоохранение безопасных методов контрацепции и сохранению репродуктивной функции женщин. Сотрудники кафедры активно участвуют в реализации национального проекта "Демография", пропагандируют многодетность, ценности института семьи, материнства и детства. Над проблемой профилактики и лечения онкологических патологий в женской сфере работает научный коллектив кафедры онкологии Тюменского ГМУ, а на кафедре госпитальной терапии реализован комплексный подход к исследованиям, направленным на сохранение женского здоровья. Главными угрозами здоровью прекрасной половины человечества специалисты кафедры считают малоподвижный образ жизни и неправильное питание, что приводит в возникновению опасных заболеваний, среди которых лидируют: болезни сердца и сосудов и сахарный диабет.

Форум "Здоровье женщин - благополучие нации" состоялся в Москве, он проводился Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли РФ при поддержке Министерства здравоохранения РФ.