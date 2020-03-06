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Акция "Весенний комплимент от Росгвардии" проходит в Тюменской области

Общество, 11:29 06 марта 2020

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 1 тыс. цветов получат девушки и женщины Тюменской области в рамках акции "Весенний комплимент от Росгвардии", сообщает пресс-служба ведомства.

Третий год за несколько дней до праздника росгвардейцы поздравляют женщин на улицах Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и других населенных пунктов региона.

"Поздравляем вас с весенним праздником. Желаем любви, каждодневного внимания мужчин, заботы и добра. А мы всегда стоим на страже вашего спокойствия. Будьте счастливы и радуйте нас своими улыбками", - такими словами поздравил жительниц Тюменской области офицер регионального управления Росгвардии Александр Штанько.

Тюменка Ирина Позмогова, поблагодарив росгвардейцев, отметила, что приятно и неожиданно встретить на улицах города молодых людей в форме с цветами накануне праздника.

Также порадуют мужчины в погонах и своих коллег, в том числе тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Поздравление на дому принимают бывшие сотрудницы вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и ОМОН.

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# Международный женский день , Росгвардия , цветы

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