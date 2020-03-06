Тюменский филармонический оркестр выступит в Санкт-Петербурге и Москве

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменский филармонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя и главного дирижера Евгения Шестакова выступит в Санкт-Петербурге и Москве 10 и 11 марта, сообщает областной департамент культуры.

10 марта выступление оркестра состоится в Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра (Мариинка-3). Этот концертный зал считают одной из самых современных и безупречных по акустическим данным площадок в мире. Ежедневно там проходят концерты и спектакли, в том числе и с участием лучших оркестров Европы и солистов с мировым именем.

11 марта оркестр отправится с концертом в Москву для выступления в концертном зале "Зарядье". Мультифункциональный концертный комплекс по своим архитектурным, техническим и акустическим параметрам не имеет аналогов среди других концертных залов России.

Как рассказал Евгений Шестаков, в первом отделении программы тюменские музыканты вместе со скрипачом мирового уровня Дмитрием Ситковецким сыграют концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Во втором отделении оркестр исполнит Симфонию №10 Дмитрия Шостаковича.

"Мы как очень молодой оркестр, которому еще не исполнилось пяти лет, взяли на себя смелость играть эту симфонию в Санкт-Петербурге и Москве, где она многократно звучала в исполнении лучших оркестров мира, гениальных дирижеров. А самое главное, что мы представляем нашу родную Тюменскую область в сложнейшем из искусств – симфоническом исполнительстве. Надеемся, что все пройдет на хорошем профессиональном уровне", – рассказал Евгений Шестаков.

Далее в гастрольном графике Тюменского филармонического оркестра планируется выступление со знаменитым Московским музыкальным театром "Геликон-Опера" в Ямало-Ненецком автономном округе. Со столичным театром оркестр сотрудничает уже третий год. Зрителям будет представлена оперетта "Летучая мышь" И. Штрауса, "Кофейная кантата" И.С. Баха в камерном исполнении оркестра, а для детей – музыкальный проект "Знакомимся с оперой".

В июле для жителей и гостей Тюменской области состоится традиционный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Мариинский театр оперы и балета под руководством Валерия Гергиева приедет в Тобольск практически в полном составе с собственным сценическим оборудованием и декорациями. Хор, солисты, дирижёры представят оперные спектакли точно так, как они идут на сцене Мариинского театра.

2 июля в Тюмени, в рамках празднования 75-летия Победы, прозвучит опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие". 4 июля в Тобольске будет представлена опера П.И. Чайковского "Евгений Онегин", приуроченная к 180-летию со дня рождения композитора.