Весенний каникулярный проект организуют в "Музейляндии"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Весенний каникулярный проект "Музейный сезон" стартует в детском центре "Музейляндия" Музейного комплекса им. И.Я. Словцова и Историческом парке "Россия – Моя история 24 марта, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В течение шести дней ребята интересно и продуктивно проведут время: их ждут танцевальные зарядки и мастер-классы, автобусные и музейные экскурсии, прогулки на свежем воздухе, игровые программы, квесты и спортивные состязания.

Каникулярный модуль разработан по мотивам российского научно-фантастического мультсериала "Новаторы". Каждый день участники модуля будут путешествовать по древним мирам с помощью машины времени, которую изобрели в научно-исследовательской лаборатории неугомонные друзья-исследователи. Ребята будут мастерить карту исторических событий на тему проведенных мероприятий.

По окончании модуля все участники получат диплом о прохождении практики в научно-исследовательской лаборатории "Новаторы", а также памятные призы и подарки.

Проект предназначен для детей от 6 до 11 лет. Время работы: с 9 до 13 часов. Подробная информация по телефонам: 46-09-93, 68-11-11.