Победители "Лыжни России" определены в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 человек приняли участие во всероссийской массовой гонке "Лыжня России 2020" в Тобольске.

Дистанцию в 2 км покоряли руководители организаций, учащиеся начальных классов, спортсмены с ограниченными физическими возможностями и участники массового старта. Спортсмены-лыжники разных возрастов стартовали на 5 и 10 км. Воспитанники детских садов пробежали 400 метров.

Перед стартом участников гонки приветствовал глава города Максим Афанасьев.

"В Тобольске создана достойная инфраструктура для занятий лыжным спортом. В прошлом году мы завершили первый этап реконструкции лыжной трассы спорткомплекса "Тобол". Теперь можно наслаждаться лыжной трассой и в вечернее время при хорошем освещении", - отметил Максим Афанасьев.

В спортивном забеге среди женщин победу одержала Кристина Садыкова из ДЮСШ №1. У мужчин победил Андрей Андреев из Тобольского района. В спортивном забеге среди юношей первым финишировал Данила Афанасьев из ДЮСШ №2, у девушек отличилась Ксения Свечникова из ДЮСШ №1.

В забеге учащихся начальных классов среди девочек победила Эльяна Абдулова из ДЮСШ №1, у мальчиков победу праздновал Арсений Ястребов из Ярковского района.

В забеге руководителей у мужчин первым финишировал Геннадий Савин, представляющий "Сибур-Тобольск". Среди женщин победила директор ЦПСМ Светлана Мещерякова.

Евгений Новоселов