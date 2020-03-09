Воспитанники ФК "Тюмень" сыграли на международном турнире

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" 2011 года рождения на международном турнире "Наше будущее" сыграли против сверстников из трех стран. В Минске юные сибиряки провели 11 матчей, сообщает пресс-служба тюменской команды.

На первом этапе тюменцы взяли верх над сверстниками из подмосковной команды "Морозовец", солигорского "Шахтера", "ДЮСШ-6" из Белгорода, местной СДЮСШОР "Динамо" и харьковским клубом "Мастер мяча". Еще в одном поединке тюменцы разошлись миром с футболистами белорусского "БАТЭ", которые до этого также выиграли все свои матчи.

В следующих раундах "Тюмени" пришлось сложнее. Сибирская команда под руководством тренера Максима Евдокимова чередовала поражения с победами. Она проиграла киевскому "Динамо", победила "Минск-11", пропустила четыре безответных мяча от будущих триумфаторов турнира из "Динамо", доказала свою силу соперникам из "БАТЭ", а напоследок не справилась с "Минском-11".

В итоге тюменцы заняли шестое место. Лучшим бомбардиром сибиряков в Минске с 12 забитыми мячами стал Платон Анисимов.

"Мы провели хороший турнир, – рассказал тренер Максим Евдокимов. – Я ставил задачу придерживаться своей игры: все через контроль мяча, а на чужой половине поля стараться обыгрывать один в один. С ней мы справились. Просто где-то нашим ребятам не хватило сил. Из игр турнира хотелось бы отметить матч против киевского "Динамо". Она была обоюдоострой. Нам в ней не хватило немного везения, и мы уступили".