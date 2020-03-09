Кинорежиссер расскажет, как снимать кино в Тюмени

| Фото: "Тюмень наш дом" | Фото: "Тюмень наш дом"

Лекцию "Тюмень, давай снимать кино" прочитает тюменцам кинорежиссер Константин Безгодов 9 марта. Он расскажет, как развиваться сценаристу, режиссеру, звукооператору, монтажеру в Тюмени, сообщает администрация города.

На лекции в "Конторе пароходства" гости узнают, какие питчинги работают в городе, где достать кинооборудование, какие продакшены выпускают свои фильмы и, конечно, как они этого достигли.

Продолжительность лекции полтора часа, вход свободный.

Начало в 19 часов 30 минут по адресу ул. 25-го Октября, 23А стр. 1.

Справки по тел.: 8 (3452) 69-17-19, и на сайте.