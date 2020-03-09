Две команды из Тюменской области - в финале конкурса "Учитель будущего"

| Фото: Образование72 во ВКонтакте | Фото: Образование72 во ВКонтакте

Две команды Тюменской области вышли в финал конкурса "Учитель будущего", сообщают организаторы. Финалистами области стали команды школы № 88 Тюмени (Виталий Ерохин, Игорь Гусев и Татьяна Погребнюк) и школы № 9 Тобольска (Оксана Лебедка, Ирина Берендеева и Наталья Борщова).

Четвертый полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" завершился в Уральском государственном педагогическом университете Екатеринбурга.

На полуфинале в Екатеринбурге собралась 51 команда педагогов из шести регионов Урала: 22 команды от Свердловской области, 12 команд от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, девять команд от Челябинской области, четыре команды от Ямало-Ненецкого автономного округа, три от Тюменской области и одна команда от Курганской области.

"Впечатления, конечно, грандиозные. Я считаю, что мероприятие, и с точки зрения организации, и по насыщенности, темпераменту, очень интересное. Здесь ты вошел и работаешь, работаешь, работаешь… По любой теме ты постоянно в движении, задействованы все. Безусловно, в какой-то момент наступает усталость, но это очень полезно, это самый выход из зоны комфорта", - поделился впечатлениями от конкурса Игорь Гусев.

Финал конкурса пройдет с 16 по 22 апреля 2020 года в Москве. Церемония награждения победителей состоится в рамках Второго Форума "Россия – страна возможностей", который пройдет в 75 павильоне ВДНХ в Москве с 19 по 23 апреля и объединит порядка 7 тыс. человек со всех уголков России. Отметим, что конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.