На двух перекрестках в Тюмени отключат светофоры

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На двух перекрестках в Тюмени будут отключены светофоры 10 марта с 11 до 17 часов в связи с плановыми работами на сетях. Об этом сообщает городская администрация.

Отключены светофоры будут на пересечении ул. Ватутина и Шаимского проезда, а также на пересечении улиц Ватутина и Менжинского.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону Тюменьгортранс 68-84-35 или на сайте.