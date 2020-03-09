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На двух перекрестках в Тюмени отключат светофоры

Общество, 17:53 09 марта 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На двух перекрестках в Тюмени будут отключены светофоры 10 марта с 11 до 17 часов в связи с плановыми работами на сетях. Об этом сообщает городская администрация.

Отключены светофоры будут на пересечении ул. Ватутина и Шаимского проезда, а также на пересечении улиц Ватутина и Менжинского.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону Тюменьгортранс 68-84-35 или на сайте.

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# отключение светофоров , Тюменьгортранс

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