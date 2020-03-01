В Тобольске разыграли награды первого зимнего триатлона

| Фото: ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Около 90 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве области по зимнему триатлону в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тобольской ДЮСШ №2, дистанцию на стадионе "Тобол" преодолевали спортсмены из Тюмени, Ирбита, Пышмы, Сургута, Москвы, Тобольска и Тюменского района. Участники состязаний боролись за награды в личном и командном зачетах. На скорость они преодолевали три дистанции: бег, велогонка и лыжи.

Самые младшие участники в возрастной категории 9-10 лет соревновались в дуатлоне. Они бежали 500 метров, а затем 500 метров преодолевали на лыжах. Победу у мальчиков одержал Владислав Щербин из Тюмени. У девочек быстрее всех оказалась тюменка Мария Сушкова.

Мальчики и девочки в возрастной категории 11-12 лет, а также юноши и девушки 13-14 лет бегом преодолевали километровый отрезок и 1,5 км пробегали на лыжах. У мальчиков победил тюменец Даниил Михайлов, у девочек не было равных Алисе Котович из Тобольска. В соревнованиях среди юношей победил тюменец Лев Лебедев, у девушек отличилась Дарья Саблина из Пышмы.

Юноши и девушки в возрастной категории 15-17 лет соперничали в триатлоне, который включал бег на 2 км, 4 км на велосипеде и 3 км на лыжах. Победу у юношей праздновал Айдар Балдашев из Тюмени, у девушек Алена Чаплыгина из Пышмы.

Мужчинам предстояло пробежать 7 км, 12 км проехать на велосипеде и 10 км преодолеть на лыжах. В возрастной категории 18-29 лет победил тюменец Глеб Терентьев, в категории 30-39 лет отличился Сергей Левченко из Тобольска, в категории 40 лет и старше не было равных мастеру спорта международного класса из Сургута Дмитрию Еременко.

Женщины преодолевали 3 км бегом, ехали на велосипеде 5 км и еще 5 км бежали на лыжах. В возрастной категории 18-29 лет победу праздновала Лилия Булатова из Пышмы. В категории 40 лет и старше победила Елена Ракецкая из Тобольска.

Завершились соревнования эстафетой. Для победы участником необходимо было преодолеть семикилометровую беговую дистанцию, 12-километровый велосипедный отрезок и 10-километровую лыжную дистанцию. Лучше всех с этой задачей справилась тобольская команда "Тритон-1". В ее состав вошли Владислав Глухих, Федор Рябов и Кристина Садыкова.

Евгений Новоселов