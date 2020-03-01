Тюменским художникам предлагают показать свое видение облика города

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Конкурс "Мой взгляд" стартовал в Историческом парке "Россия – Моя история" в Тюмени. Его участниками могут стать профессиональные и непрофессиональные художники в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Участникам предлагают показать свое видение Тюмени. Это могут быть картины прошлого, настоящего, будущего. Стиль исполнения и материалы авторы выбирают самостоятельно.

"Наш город – один из самых интенсивно развивающихся городов современной России. Стремительно меняется его облик, инфраструктура, культурный и социальный ландшафт. В таком темпе становится важным запечатлеть город, сохранить его уникальность и незаурядность", - отмечают организаторы конкурса.

Авторы лучших эскизов смогут реализовать свою работу в Музейную ночь. Важное условие – работа должна быть реализована за один день. Готовые картины станут частью выставочного проекта с одноименным названием "Мой взгляд", который пройдет в Историческом парке.

Готовые эскизы и заявки принимаются до 20 апреля. Их можно принести в Исторический парк "Россия – Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) на стойку администратора, либо прислать в электронном виде на почту metodisty.myhistorypark@mail.ru, в теме письма необходимо указать "Конкурс Мой взгляд".