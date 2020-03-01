Тюменцы обсудят вопросы участия в проекте "Инициативное бюджетирование"

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Информационная встреча по вопросам подачи заявок на участие в проекте "Инициативное бюджетирование" пройдет в Тюмени 11 марта. Она начнется в 14 часов в малом зале гордумы (ул. Первомайская, 20), сообщает администрация Тюмени.

"Твой бюджет" – проект для жителей Тюмени, который дает им возможность напрямую участвовать в распределении городского бюджета и повышать качество жизни в нашем городе.

В ходе реализации проекта тюменцы могут предложить идею по развитию городской среды, проработать инициативу. После прохождения экспертизы идею вынесут на общественное голосование.

В социальной сети "ВКонтакте" создана специальная группа "Твой бюджет", где представлена необходимая информация по данной теме и разъясняется, как инициативные группы и просто активные граждане могут подать заявку.