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Тюменцы обсудят вопросы участия в проекте "Инициативное бюджетирование"

Общество, 18:43 10 марта 2020

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Информационная встреча по вопросам подачи заявок на участие в проекте "Инициативное бюджетирование" пройдет в Тюмени 11 марта. Она начнется в 14 часов в малом зале гордумы (ул. Первомайская, 20), сообщает администрация Тюмени.

"Твой бюджет" – проект для жителей Тюмени, который дает им возможность напрямую участвовать в распределении городского бюджета и повышать качество жизни в нашем городе.

В ходе реализации проекта тюменцы могут предложить идею по развитию городской среды, проработать инициативу. После прохождения экспертизы идею вынесут на общественное голосование.

В социальной сети "ВКонтакте" создана специальная группа "Твой бюджет", где представлена необходимая информация по данной теме и разъясняется, как инициативные группы и просто активные граждане могут подать заявку.

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# бюджет , общественное обсуждение

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