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В Рощино уничтожили фасоль из Ташкента

Общество, 16:36 11 марта 2020

Россельхознадзор по Тюменской области | Фото: Россельхознадзор по Тюменской области

Запрещенную к ввозу подкарантинную продукцию изъяли у пассажиров из Ташкента в тюменском аэропорту Рощино. Абрикосовые косточки, приправы и фасоль отправлены в печь, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области.

В сушеной фасоли специалисты ведомства обнаружили вредителя - четырехпятнистую зерновку, а в приправах найден сорняк - повилика полевая.

На владельцев подкарантинной продукции составлены административные протоколы. Изъятый груз, более 11 кг, был уничтожен.

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# вредители , Россельхознадзор , Рощино

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