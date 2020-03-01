Юных тюменцев обучат азам реставрационного дела

| Фото: организаторы школы юного реставратора "Бережок" | Фото: организаторы школы юного реставратора "Бережок"

Школа юного реставратора "Бережок" откроется в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в Тюмени 14 марта в 12 часов, сообщают организаторы проекта.

Принять участие в школе смогут молодые тюменцы в возрасте от восьми до 13 лет.

"Образовательная часть стартует 14 марта. Открытие школы и первые мастер-классы пройдут в ДК "Водник" в 12 часов, в мастерской на улице Кузнецова, 16 в 15 часов и 16 часов 30 минут", — рассказали организаторы.

На первой встрече, которую планируют провести в формате презентации, тюменцам представят команду проекта "Том Сойер Фест", программу занятий и мастеров школы. Ребята научатся столярному дело и домовой росписи, побывают в музее кузнечного мастерства и освоят работу по изразцам. Каждый участник школы получит подтверждающий сертификат о прохождении школы реставратора. Знаниями с тюменцами будут делиться городские мастера резьбы по дереву, столярному делу, керамическим изразцам и искусствоведы.

Занятия тюменцы смогут посещать бесплатно, но по предварительной записи. Телефоны для справок: 8-912-390-22-08 (Владимир), 8-982-932-38-22 (Мария).

Организатором школы юного реставратора "Бережок" является проект по восстановлению исторической среды "Том Сойер фест". В России этот проект появился в 2015 году, в Тюмень он пришел в 2018. Сейчас в "Том Сойер фесте" участвуют 50 городов России и три тысячи человек.