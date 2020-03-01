Выставку автокресел провели автоинспекторы в Ялуторовске
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Выездную выставку специальных детских удерживающих устройств организовали тюменские сотрудники ГИБДД в детском отделении областной больницы № 23 в Ялуторовске, сообщает пресс-служба администрации города.
Автоинспекторы продемонстрировали, как правильно и безопасно закрепить автокресло в салоне автомобиля и какие виды детских удерживающих устройств можно подобрать для крупных и достаточно взрослых детей.
Сотрудники ГИБДД напомнили родителям правила перевозки маленьких пассажиров и рассказали, насколько эффективны автокресла и ремни безопасности.