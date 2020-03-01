Заключен госконтракт на строительство бассейна в Заводоуковске

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Государственный контракт на строительство крытого бассейна в Заводоуковске заключен 10 марта. Данный объект - победитель рейтингового голосования жителей округа, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Объект будет аналогичным строящемуся бассейну в Ялуторовске, где жители так же выбрали данный объект посредством голосования. В здании общей площадью более 5 тыс. кв. метров разместится зал со спортивным бассейном из шести дорожек по 25 метров.

Крытый бассейн будет обеспечен функциональными зонами: раздевальными, сауной, гардеробом, зоной общественного питания, фитнес-залом для групповых занятий гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой, упражнениями, а также для спортивных игр (волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис).

Проектная документация по объекту разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проектной документации "Строительство крытого бассейна в мкр. №15, г. Тобольск". Этот объект капитального строительства включен Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Срок завершения строительства – второй квартал 2021 года.