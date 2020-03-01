Начался прием заявок на конкурс "Доброе сердце Тобольска"

| Фото: "СО НКО г. Тобольск" во ВКонтакте | Фото: "СО НКО г. Тобольск" во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Доброе сердце Тобольска", сообщает ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Тобольска.

Принять участие в нем могут местные жители в возрасте от 18 лет и организации любых организационно правовых форм. Как отмечают организаторы, можно заявить поступок ребенка от пяти лет.

Конкурсанты смогут выступить в следующих номинациях: "Яркий добровольческий поступок", "Рожденные помогать", "Социальная активность", "История протяженностью в жизнь", "Меценат года". Организациям предлагают номинации: "Душа-компания", "Корпоративное добровольчество", "Доброе дело", "Говорим о добровольчестве и доброте", "Меценат года".

На конкурс можно представить проект, акцию, мероприятие, программу, реализованные с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года.

Победителей определит экспертный совет. Конкурс проводится по 12 мая. Награждение состоится 24 мая в рамках проведения городского фестиваля добрых дел "Добрый Тобольск".

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.