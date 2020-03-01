На программу "Зоология" приглашают юных тюменцев с ограниченными возможностями здоровья

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новая увлекательная программа "Зоология" для ребят с с ограниченными возможностями здоровья пройдет в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) 21 и 22 марта. Ее подготовила "Умная Тюмень", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участниками программы станут дети из Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир".

"Умная Тюмень" позволит ребятам погрузиться в мир зоологии и пройти ускоренный курс о животном мире. Маленькие гости посетят лаборатории птиц, рыб, млекопитающих и земноводных, изучат строение рыбьих жабр, разберут почему не бывает ядовитых млекопитающих, научатся различать разные виды птиц по их голосам и гнездам.

Пока дети постигают науку, время с пользой проведут и родители. Их ждет интерактивная лекция-викторина.

Проект "Умная Тюмень" реализуется при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

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