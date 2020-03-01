Тоболякам предлагают поделиться с бездомными продуктами и одеждой

Комплексный пункт по оказанию помощи бездомным | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте Комплексный пункт по оказанию помощи бездомным | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

Акция по сбору продуктов и вещей для бездомных пройдет у магазина "Семейный Магнит" в 10-м мкрн Тобольска 22 марта с 12 до 13 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель региональной общественной организации "Помощь бездомным" Ирина Пильгун, акцию проведут волонтеры. Они подъедут к магазину на машине, развернут баннер. В акции по сбору принимают участие около пяти волонтеров. Они готовы принять от горожан продукты питания и вещи.

Тоболяки могут принести добровольцам макароны, крупы, мясные и рыбные консервы, чай, печенье, пряники, вафли, растительное масло. "Необходима одежда, особенно мужская, она у нас закончилась. Также нужна обувь на весну, как мужская, так и женская", — добавила Ирина Пильгун.

Такие акции волонтеры региональной общественной организации "Помощь бездомным" проводят в Тобольске регулярно. Все, что удается собрать, привозят в комплексный пункт по оказанию помощи бездомным, открывшийся в 6 мкрн города в конце ноября 2019 года.

"Часть продуктов мы забираем на готовку, часть остается в таком виде — к нам приходят бездомные и берут, например, печенье к чаю. Все, что мы раздаем нуждающимся, заносим в специальные журналы, ведем там статистику. У нас они отдельные на выдачу вещей, обуви и продуктов питания. В журналах мы указываем имена и фамилии обратившихся, дату обращения и что он получил на руки. Важно понимать, как часто к нам обращается тот или иной человек. Заполняем с бездомными анкеты, чтобы узнать, откуда они и в чем нуждаются. Кому-то оказываем помощь в поисках работы", — подчеркнула руководитель региональной общественной организации "Помощь бездомным".

Организация опекает около 60 человек, оставшихся без крыши над головой. О комплексном пункте, где можно получить продукты питания и одежду, бездомные узнают из листовок, размещенных по Тобольску.

Добавим, комплексный пункт был открыт в ходе реализации проекта "Луч надежды" благодаря поддержке, предоставленной Фондом президентских грантов.

Инна Пахомова