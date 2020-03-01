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Концерт "Весне дорогу" развернется на сцене ДНК "Строитель"

Общество, 18:59 13 марта 2020

ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Концертная программа "Весне дорогу" начнется в малом зале ДНК "Строитель" 14 марта в 16 часов, сообщают организаторы.

На концерт, посвященный приходу весны и весеннему настроению, приглашают всех желающих. Со сцены прозвучат песни разных жанров – весенние заклички, лирические, хороводные, плясовые, баллады. Также гости услышат стихи о любви и весне.

В программе примут участие специалисты ДНК "Строитель", студенты Тюменского государственного института культуры, ансамбль русской песни "Сударушка", фольклорный ансамбль "Светлояр", учащиеся школ.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , музыка , отдых

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