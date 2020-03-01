Концерт "Весне дорогу" развернется на сцене ДНК "Строитель"
| Фото: ДНК "Строитель" (архив)
Концертная программа "Весне дорогу" начнется в малом зале ДНК "Строитель" 14 марта в 16 часов, сообщают организаторы.
На концерт, посвященный приходу весны и весеннему настроению, приглашают всех желающих. Со сцены прозвучат песни разных жанров – весенние заклички, лирические, хороводные, плясовые, баллады. Также гости услышат стихи о любви и весне.
В программе примут участие специалисты ДНК "Строитель", студенты Тюменского государственного института культуры, ансамбль русской песни "Сударушка", фольклорный ансамбль "Светлояр", учащиеся школ.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.