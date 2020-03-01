Тюменские прокуроры выявили более двух тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 300 нарушений закона в сфере ЖКХ выявили тюменские прокуроры в 2019 году. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Тюменской области Владислав Московских.

"Все мы потребители жилищно-коммунальных услуг и рассчитываем, что эти услуги будут надлежащего качества. К сожалению, это не всегда так", - отметил Владислав Московских.

Для устранения нарушений законодательства в сфере ЖКХ прокурорами было внесено более 880 представлений, свыше 150 протестов, в суды направлено более 180 исков, объявлено свыше 240 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены более 650 лиц, к административной – свыше 160. Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено 18 уголовных дел.

Значительное количество нарушений прокурорами пресекается в работе управляющих компаний. Например, в декабре прошлого года директор УК "Евросервис" был оштрафован на 25 тыс. рублей за ненадлежащее содержание дома. За аналогичное нарушение руководитель УК "ЖКХ-Стандарт" был подвергнут штрафу в размере 50 тыс. рублей.

"Уже в 2020 году за ненадлежащее содержание домов директор управляющей компании "Жилищный сервис" оштрафован на 25 тысяч рублей, а директор управляющей компании "СервисУют" - на 50 тысяч рублей. При этом штрафы они должны уплатить из личных средств", - подчеркнул прокурор Тюменской области.

За два месяца 2020 года тюменские прокуроры уже выявили в сфере ЖКХ более 250 нарушений. Для их устранения внесено свыше 120 представлений, более 20 протестов, в суды направлено 18 исков, объявлено свыше 20 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 70 человек, к административной - 17 человек.

Евгений Бабенко