Британские бизнесмены обсудили подготовку бизнес-миссии в Тюмень

| Фото: ТПП | Фото: ТПП

Представители Российско-британской палаты прибыли с деловым визитом в Тюменскую область. Он состоялся по инициативе Торгово-промышленной палаты региона, сообщает ТПП.

"Лондон уже перезапустил деловые отношения с Москвой, увеличив за год товарооборот на 25 процентов. Основным драйвером роста стал российский экспорт. И мне особо приятно отмечать, что Великобритания стабильно входит в пятерку основных стран, куда экспортируются товары из Тюменской области, - сообщил исполнительный директор Российско-британской торговой палаты Альф Торренц. - Российско-британская торговая палата заинтересована в развитии и укреплении торгово-экономических отношений между Тюменской областью и Великобританией, и мы хотим в ходе рабочей поездки проработать все детали нашей осенней бизнес-миссии, состав которой еще формируется. Для нас очень важно, что свое принципиальное согласие на приезд в Тюменскую область мы уже получили от Чарльза Хендри – президента Российско-британской торговой палаты, бывшего министра энергетики и окружающей среды Великобритании".

Встреча с британскими коллегами в Торгово-промышленной палате Тюменской области состоялась впервые, хотя опыт работы с компаниями из Великобритании, работающими в регионе, у тюменцев уже есть. Как отметил президент Торгово-промышленной палаты региона Эдуард Абдуллин, область заинтересована в развитии делового сотрудничества двух стран.

"Мы готовы предлагать и обсуждать не только коммерчески привлекательные и перспективные инвестиционные проекты для крупных британских компаний, но и разрабатывать различные проекты по международной кооперации с предприятиями малого и среднего бизнеса. Выход Великобритании из ЕС, я уверен, должен дать новый импульс в реализации совместных проектов", - сказал он.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов также подтвердил заинтересованность региона в развитии отношений с Великобританией.

"Осенью в Тюмени пройдет ставший уже визиткой карточкой Тюменский нефтегазовый форум, и мы заинтересованы в расширении географии его международных участников. Уверен, что бизнесменам из Великобритании будет интересен формат деловых переговоров на полях форума", - говорит Остроумов.

Торгово-промышленная палата Тюменской области напоминает, что Российско-британская торговая палата организована в 1916 году. Сейчас в ее составе - более 450 российских и британских компаний. Главный офис палаты находится в Лондоне.