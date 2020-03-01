Фестиваль Саввы Мамонтова стартует в Ялуторовске 16 марта

| Фото: группа "XXVI фестиваль творчества им.С.И. Мамонтова" во ВКонтакте | Фото: группа "XXVI фестиваль творчества им.С.И. Мамонтова" во ВКонтакте

ХХVI областной открытый фестиваль народного творчества им. Саввы Мамонтова стартует в Ялуторовске 16 марта, сообщают организаторы.

Торжественное открытие фестиваля в сквере им. Саввы Мамонтова начнется в 13 часов.

В этот же день в 10 часов во Дворце культуры состоится презентация работ выставки декоративно-прикладного творчества. Выставка будет работать до 22 марта.

Конкурсные мероприятия пройдут на основных площадках города - во Дворце культуры, Центре национальных культур, Детской школе искусств им. С. И. Мамонтова.

В течение двух недель участники будут демонстрировать свои таланты в вокале, хореографии, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном творчестве, инструментальном исполнительстве и театральном искусстве. Ежегодно участниками Мамонтовского фестиваля становятся около двух тыс. человек.

Подведение итогов и награждение победителей и участников фестиваля состоится на гала-концерте во Дворце культуры 29 марта, начало в 14 часов.