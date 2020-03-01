Более шестидесяти проектов представлено на конкурс "ЦЕХ"

| Фото: театральный центр «Космос» | Фото: театральный центр «Космос»

До 500 тыс. рублей на реализацию творческих проектов могут выиграть участники конкурса "ЦЕХ". В первой волне на поддержку претендует более 60 идей. Защита проектов прошла 12 марта, сообщает молодежный театральный центр "Космос".

Какие идеи воплотятся в 2020 году, станет известно 27 марта, в День театра. Наряду с тюменскими заявками экспертная комиссия рассмотрела проекты из Омска, Архангельска и Санкт-Петербурга,. Среди них спектакль-променад, интерактивный диджитал-спектакль с использованием VR-очков и экшн-камер GoPro и первый спектакль в формате ASRM (бинауральные технологии).

Тюменские коллективы представили социальный хореографический спектакль о женском долге, постановку в жанре импровизации, проект-коллаборацию театра "Мимикрия" с немецким театром, спектакль по пьесе "28 дней" и другие проекты.

"Среди критиков широко востребованы формы спектаклей, где происходит активное взаимодействие со зрителями. Это важная составляющая современного театра, наладить коммуникацию с типом аудитории, который через смартфон сейчас воспринимает практически все. В этом смысле "ЦЕХ" показателен, потому что те заявки, которые направлены на актуальность, в основном как раз работают с новым типом аудитории. Не придумывают новый сюжет, а придумывают новые форматы", – рассказал эксперт конкурса "ЦЕХ", театральный критик Антон Алексеев.

Защита по остальным направлениям пройдет 20 и 21 марта в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а).