В четвертом Заречном микрорайоне продолжается строительство школы

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство школы продолжается в четвертом Заречном микрорайоне Тюмени. Готовность здания составляет уже 40 %, сообщает Главное управление строительства региона.

Строители завершают работы по прокладке наружных инженерных сетей, ведется кирпичная кладка первого и второго блоков здания. До конца марта будет закончена кладка третьего блока, а в апреле специалисты приступят к монтажу кровли.

Контракт на строительство школы в четвертом Заречном микрорайоне был заключен в сентябре 2019 года. Здание образовательного учреждения будет аналогично тем, что были построены в микрорайоне Ямальский-2 и на улице Бориса Житкова в Тюмени.

Всего по данным на март 2020 года в регионе одновременно строятся 10 школ. В 2020 году ожидается начало строительства еще 24 учреждений образования, 18 из которых - на юге области в рамках программы замены деревянных школ.