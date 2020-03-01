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Двоих жителей Тюменской области обманули мошенники

Происшествия, 12:56 13 марта 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 74 тыс. рублей лишились двое жителей Тюменской области, сообщив конфиденциальную информацию лжесотрудникам банка, сообщает межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский".

С заявлением о хищении 56 тыс. рублей с банковских карт в тобольскую полицию обратился 46-летний мужчина. Ему позвонил "сотрудник банка" и заверил, что с его счетов пытаются снять деньги. Тоболяк сообщил мошеннику номер банковской карты, код и пароли, приходящие в СМС.

По такой же схеме мошенники обманули пенсионера из Ярковского района. Он так же сообщил звонившему свои конфиденциальные данные и лишился более 18 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Полицейские занимаются поиском злоумышленников.

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# мошенничество , уголовное дело

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