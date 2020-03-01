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Лучших работников Росводоканала наградили в Тюмени 

Общество, 18:48 13 марта 2020

Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

79 работников тюменского водоканала отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами УК "Росводоканал", ООО "Тюмень Водоканал" и другими наградами накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта, сообщает пресс-служба компании.

Обладателей звания "Лучший работник предприятия-2020" с заслуженной наградой поздравил генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Мугаммир Галиуллин.

"Тюменцы высоко ценят высокий уровень коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, которого вы достигли. От имени администрации города благодарю за конструктивный диалог, который у нас сложился в рамках реализации концессионного соглашения", - отметил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Во время чествования сотрудников прошло открытие доски почета. Мугаммир Галиуллин вручил каждому из 16 сотрудников предприятия, чьи имена увидит весь город, свидетельства о присвоении звания "Лучший работник ООО "Тюмень Водоканал".

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# Водоканал , день работников ЖКХ

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