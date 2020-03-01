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Концерт "Новруз" пройдет в ДНК "Строитель"

Общество, 08:09 16 марта 2020

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Концертная программа "Новруз" начнется в ДНК "Строитель" в Тюмени 20 марта в 14 часов, сообщают организаторы.

На празднование прихода весны приглшают всех желающих. В концертной программе, посвященной азербайджанскому празднику Новруз, примут участие театр танца "Эхо гор" и самодеятельные коллективы и солисты, участники Азербайджанского молодежного объединения.

Гостей ждут традиционные народные танцы, песни, игра на барабане и таре, национальные костюмы, обрядовые дейсвтия, символизирующие приход весны.

Концерт пройдет в малом зале ДНК "Строитель". Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , музыка , праздник

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