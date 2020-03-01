Любительские коллективы Тюменской области могут претендовать на грант

| Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий для любительских творческих коллективов Тюменской области объявил региональный департамент культуры.

По информации организаторов, размер гранта, предоставляемого получателю гранта, составляет 300 тыс. рублей. Заявки принимают с 16 марта до 17 часов 14 апреля (включительно).

Поступление заявки и прилагаемых к ней документов после истечения срока подачи заявок является одним из оснований для отказа в участии в отборе.

Сопроводительное письмо, оформленное на бланке заявителя, заявка для участия в конкурном отборе и прилагаемые к ней документы представляются в департамент на бумажном носителе по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 35, кабинет 116.

Или на бумажном носителе направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Водопроводная, 35).

Заявки можно направить посредством электронной почты в виде электронных (отсканированных) документов (адрес электронной почты для направления заявок и документов на участие в конкурсе: dkto@72to.ru).

Консультации по вопросам подготовки заявок и документов на участие в конкурсном отборе можно получить по телефону: 64-62-25, Носырева Ольга Александровна.

Требования к участникам конкурсного отбора; требования к содержанию и оформлению конкурсных заявок здесь.