  • 13 марта 202013.03.2020пятница
  • USD74,0274
    EUR83,6584
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Любительские коллективы Тюменской области могут претендовать на грант

Общество, 18:37 13 марта 2020

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий для любительских творческих коллективов Тюменской области объявил региональный департамент культуры.

По информации организаторов, размер гранта, предоставляемого получателю гранта, составляет 300 тыс. рублей. Заявки принимают с 16 марта до 17 часов 14 апреля (включительно).

Поступление заявки и прилагаемых к ней документов после истечения срока подачи заявок является одним из оснований для отказа в участии в отборе.

Сопроводительное письмо, оформленное на бланке заявителя, заявка для участия в конкурном отборе и прилагаемые к ней документы представляются в департамент на бумажном носителе по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 35, кабинет 116.

Или на бумажном носителе направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Водопроводная, 35).

Заявки можно направить посредством электронной почты в виде электронных (отсканированных) документов (адрес электронной почты для направления заявок и документов на участие в конкурсе: dkto@72to.ru).

Консультации по вопросам подготовки заявок и документов на участие в конкурсном отборе можно получить по телефону: 64-62-25, Носырева Ольга Александровна.

Требования к участникам конкурсного отбора; требования к содержанию и оформлению конкурсных заявок здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , конкурс , любительские коллективы , национальный проект Культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 13.03.2020Актриса Зинаида Береговая стала лауреатом премии "Признание"
19:32 13.03.2020Жителей региона предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
19:21 13.03.2020Молодежная администрация - самостоятельный институт, считает глава Тюмени
19:10 13.03.2020Жители Уватского района включаются в программу самозанятости