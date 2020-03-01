  • 14 марта 202014.03.2020суббота
  • USD73,1882
    EUR81,8610
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-западный

Мероприятия итоговой коллегии Росгвардии завершились в Москве

Общество, 13:35 14 марта 2020

72.rosgvard.ru | Фото: 72.rosgvard.ru

Итоговая коллегия Росгвардии завершила работу в Москве 13 марта. Она проходила под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

В мероприятиях приняли участие руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.

Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии, текущее состояние деятельности ведомства, выработали решения, направленные на ее дальнейшее совершенствование, а также подвели итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности Росгвардии в 2019 году и уточнили задачи на 2020 год.

Завершилось заседание итоговой коллегии награждением государственными и ведомственными наградами военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, отличившихся при исполнении воинского и служебного долга, а также победителей спартакиад 2019 года среди сборных команд округов, военных институтов и команд структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 14.03.2020Школа социального предпринимательства набирает учеников в Ярково
16:19 14.03.2020Президент России подписал закон о поправках в Конституцию
15:49 14.03.2020Участникам проекта "Здоровое поколение 4+" не страшны простуды
15:01 14.03.2020Два новых случая коронавируса выявили в России