ТИУ и кубинская компания договорились о развитии сотрудничества

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Встреча представителей ТИУ и Государственной Кубинской Организации "Объединение Куба-Петролео" ("КУПЕТ") прошла в посольстве Республики Куба в Российской Федерации 12 марта, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Начальник отдела международной академической мобильности ТИУ Александр Гордиевский презентовал университет и его образовательные программы директору по персоналу "КУПЕТ" Тании Перес Дельгадо и руководителю группы по обучению и развитию персонала Марио Миранда Маркесу.

Программу обучения и переподготовки кадров кубинской нефтяной компании ТИУ реализует с 2016 года. Именно поэтому партнеры заинтересованы не просто в продолжении сотрудничества, но и в его расширении. На встрече, в том числе, обсуждались возможности обучения кубинских студентов на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры ТИУ, перспективы взаимодействия с Центром нефтяных исследований CUPET.

Александр Гордиевский передал партнерам подписанный ректором индустриального университета Вероникой Ефремовой обновленный вариант соглашения о сотрудничестве, который Тания Дельгадо в присутствии торгово-экономического атташе Посольства Кубы по вопросам энергетики и образования скрепила подписью от имени компании "Куба-Петролео".

В ближайшее время стороны обменяются дополнительной информацией и утвердят план работы на 2020 год.