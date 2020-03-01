Парламентский урок прошел в Новоселезневской школе

| Фото: kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Парламентский урок для учащихся одиннадцатых классов Новоселезневской средней школы прошел в Казанском районе. Спикером выступил заместитель председателя комитетов Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов, сообщает администрация муниципального района.

Темой беседы стал 2020 год, который указом президента РФ объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ребятам была показана презентация о начале и ходе войны, о ее ключевых, переломных моментах, продемонстрированы фотографии из хроник сражений.

В мероприятии принятии участие ребята из поисковых отрядов Новоселезневской школы "Честь" и "Русичи". Воспитанники отрядов презентовали книгу-фотоальбом "Последняя записка" (вкладыши из солдатских смертных медальонов), изданную ТРОО "Областной поисковый центр", и передали ее в качестве подарка.