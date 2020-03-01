В летних лагерях Тобольска отдохнут более четырех тысяч детей

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 4 тыс. школьников отдохнут в 18 лагерях с дневным пребыванием в Тобольске в 2020 году, сообщает городская администрация.

Первая смена пройдет с 1 по 22 июня, вторая смена с 29 июня по 17 июля, третья – с 22 июля по 11 августа.

Кроме того, в пяти подведомственных лагерях отдохнут 579 человек. Это лагеря "Юный техник", "Юный турист", "Карусель", лагерь "Эколабиринт" филиала "Дом природы" в микрорайоне Менделеево и "Территория детства" в Центре молодежных инициатив.

Будут работать и лагеря спортивной направленности: три лагеря с дневным пребыванием на базе семи спортивных комплексов и две общеобразовательных организаций для 520 детей.

Также в летний сезон планируется работа 40 спортивных площадок, что в два раза больше, чем в пошлом году. Помимо этого будет организовано пять физкультурных зон в городском пространстве. Предусмотрены официальные спортивные и физкультурные мероприятия, в том числе по приему тестов ГТО.

В предстоящем летнем сезоне планируется организовать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе "Детской школы искусств имени А.А. Алябьева" с охватом в 75 человек. В программе лагеря предусмотрена как кружковая деятельность, так и активный отдых.

Центром социального обслуживания населения планируется открытие лагеря с дневным пребыванием на базе семи образовательных учреждений для 450 несовершеннолетних. Там отдыхать и развиваться будут дети с трудностями в социальной адаптации, попавшие в непростые жизненные ситуации и состоящие в группе риска.