Центр амбулаторной оториноларингологии открыли в Тюмени

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Центр амбулаторной оториноларингологии начал работать в Тюмени, сообщает пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

Он специализируется на выполнении амбулаторного хирургического лечения вазомоторного ринита, хронических синуситов и отитов, искривлений перегородки носа, вызывающих проблемы с затруднением носового дыхания, а также доброкачественных образований верхних дыхательных путей и уха.

За счет средств областного бюджета для Центра было приобретено специализированное оборудование – риноскопический эндовидеохирургический комплекс "ELEPS". Как рассказал заведующий хирургическим отделение МКДЦ Данат Алимов, эндоскоп позволяет риноскопически выполнять сложные операции с минимальной травматизацией прилегающих тканей, без разрезов и с использованием видеокамеры высокого разрешения.

"Такой стойки нет ни в одной медицинской организации Тюменской области, оказывающей помощь в амбулаторных условиях, и в этом наша эксклюзивность", - подчеркнул специалист.

Использование щадящих малоинвазивных методов хирургических вмешательств позволяет значительно сократить время самой операции и период реабилитации. Центр работает в пилотном режиме, на операции направляют пациентов городских поликлиник №№ 3, 5, 12, 14 и 17.

По словам заведующего, в листе ожидания пациент, направленный из территориальной поликлиники, стоит не более семи дней. Отбор проводят по пятницам, и если у пациента все в порядке с документами и анализами, то уже на следующий день, при наличии свободной операционной, он может быть прооперирован.